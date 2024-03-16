Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile bu zamana kadar 1 Milyon 683 bin ton asfalt serimi ve bin 322 kilometre yol yaptıklarını belirterek, 5 yılda ise bin kilometre daha yol yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Kocasinan Belediyesi'nin 'Yol Medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğünü ve 9 yıl içinde 2 bin 823 noktada çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı.
"ŞEHRİ, DÖRT BİR KOLDAN İNŞA EDİYORUZ"
"Hizmet ve icraat belediyeciliği" için gece-gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedefliyoruz. 40 yıllık geleneği, yol aksını değiştirdik ve akıllı kavşaklarla trafiksiz ulaşım aksı kazandırdık. Şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayacak ulaşım yolları yaptık. Bekir Yıldız Bulvarı, Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ziyagökalp Akıllı Kavşak, Yenidoğan Akıllı Kavşak, Beyazşehir Taşkın koruma Kanalı, Yenidoğan Taşkın Koruma Kanalı, Asfalt Plenti, Agrega Tesisi ve 138 büyük iş makinası aracı kazandırdık. Güneş Enerjisi Santrali 100 bin metrekare alana kurulu 6 MW kapasiteli yeni bir tesis daha yapacağız. Generalemir 4,5 km, Ertuğrulgazi 4,8 km, Mithatpaşa Mahallesi 12,8 km, Bekir Yıldız Bulvarı 1 km, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 2,4 km, Yunusemre Mahallesi 1 km ve Seyrani Mahallesi 1,75 km gibi yollar yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kocasinan Belediyesi 5 yılda bin kilometre daha yol yapmayı hedefliyor - Son Dakika
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