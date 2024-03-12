Kocasinan Belediyesi \'Akıl Oyunları Şenliği\' düzenledi

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Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte 'Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek içindir" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine daha fazla katkı sağlamak için başlatılan 'Akıl Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte etkinliğe katılarak, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgisiyle karşılaştı. Hem eğlenen hem de zeka oyunlarıyla keyifli vakit geçiren çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara, daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını vurguladı.

Çocuklarla birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi imkanlarda yetişebilmeniz için biz büyükler olarak sizler için yapılması gereken ne var ise elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için sosyal merkezler yapıyoruz. Daha iyi şartlarda yetişen çocuklarımız şehrimiz ve ülkemiz daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Q-bitz akıl oyununun başhakemliğini yapan Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyip, oyunun süresini başlattı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden tüm çocuklara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti. - KAYSERİ