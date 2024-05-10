Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Yönelik Hizmetleri TBMM Gündemine Taşındı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Yönelik Hizmetleri TBMM Gündemine Taşındı

Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Yönelik Hizmetleri TBMM Gündemine Taşındı

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kocasinan Belediyesi'nin çölyaklılara yönelik Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiği çalışmaları TBMM'ye taşıdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise bu hizmetlerin Türkiye'ye model ve örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

10.05.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kocasinan Belediyesi'nin çölyaklılara yönelik Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiği çalışmaları, TBMM'nin gündemine taşıdı ve övgüyle bahsetti. Milletvekili Bayar Özsoy'a teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "İlkleri biz yaptık, yine biz yapacağız. Her alanda Türkiye'ye model ve örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin çölyaklılara yönelik Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiği hizmetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, " 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü vesilesiyle, Çölyak hastalığının farkındalığını artırmak ve glütensiz yaşamı desteklemek adına Gazi Meclisimiz çatısı altında bizler de; Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve Kocasinan Belediyemizin çölyak hastalarına yönelik sunmuş oldukları hizmetleri dile getirdik. Özellikle glütensiz ürünler, Kocasinan Belediye'miz fark doğuran projelerinden birine konu oldu. Devletin bir eli olan Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti olan ve ihtiyaç sahibi görülen yüzlerce aileye ulaşılması güç alınması oldukça maliyeti ürünlerden oluşan gıda paketlerini her ay düzenli olarak teslim ediyor. Ayrıca Kocasinan Belediyemiz, Türkiye'de ilk olan Glütensiz Kayseri Mutfağı ile de çölyaklı hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Kayseri'de ve özelde Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu Kocasinan Belediyesi aracılığıyla bir kez daha tüm vatandaşlarımıza hayatın her alanında desteğimizin devam edeceğini belirtiyor, tüm çölyak hastası vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a göstermiş oldukları gayret ve hassasiyet için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise vatandaşın sesi olan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a teşekkür ederek, "İlkleri biz yaptık, yine biz yapacağız. Her alanda Türkiye'ye model ve örnek olmaya devam edeceğiz. 2017 yılında ilk olarak başlattığımız glütensiz ürün paketi çalışma, TBMM'de oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun incelemesi ve ardından Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olması ne denli isabetli hizmetin yapıldığının göstergesi oldu. Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla o dönem ilçe genelinde ikamet eden 60 çölyaklı aileye destek olurken bugünlerde 230 çölyaklı aileye, çölyak paketi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ilk ve tek olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Proje'miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu projeyle hem çölyaklı aileler hem de sağlıklı beslenmek isteyenler faydalanabiliyor. Bizim gayretimiz, toplum içerisinde bizden farklı yaşayan vatandaşlarımızı, Kayseri çatısı altında toplayabilmektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyaklılar için de ayrıcalıklı bir ilçe haline getiren Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 230 vatandaşa glütensiz ürün paketini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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