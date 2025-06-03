Kocasinan Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ve Sporculara Destek! - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ve Sporculara Destek!

Kocasinan Belediyesi\'nden Güneş Enerjisi ve Sporculara Destek!
03.06.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
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Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, 5 Mw'lık Güneş Enerjisi Santrali kurulması kararı alındı. Başkan Çolakbayraktar, bu yatırımın şehrin kazancı olacağını vurgulayarak, maliyetleri düşürme hedeflerini açıkladı. Ayrıca, Bulgaristan'da uluslararası bir turnuvada başarı gösteren milli sporcular altınla ödüllendirildi. Başkan, genç sporculara verdikleri desteği ve Kamu yararına yapılan projeleri ön plana çıkardı.

Kocasinan Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Çolakbayraktar'ın başkanlığında Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

9 gündem maddesinin yanı sıra 4 ek gündem ile toplam 13 madde görüşülerek karara bağlandı. 10.madde yer alan Cırgalan Mahallesinde 5 Mw Güneş Enerjisi Santrali Kurulması için meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi'nin 5 Mw'lık bir güneş enerjisi santrali kazanması şehrin kazancınadır. Ana temamız budur. Burada kuracağımız enerji santrali tamamen belediyemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzeredir. Bütün tanklarımızı şuan doğalgaz ile ısıtıyoruz. Bu sistem ile birlikte güneş enerjisi ile maliyetsiz hale getireceğiz. Biz belediyeyi hem büyütmek geliştirmek, hem de şehri daha iyi şartlarda yönetmenin gayreti içerisindeyiz. Allah nasip ederse bu güneş santrali de geleceğe bir borç bırakmak değil, kendi süremiz içerisinde kendini amorti edecek bir iştir. Bizim borç yükümüz olmaması nedeni ile, bütçemizin bu borç yükünü de karşılayabilecek bir durumda olması nedeni ile, bu meclise geliyor. Aksi takdirde bu karar meclise dahi gelemezdi. Bakanlık diyor ki, bu belediye kendi ayakları üzerinde durabilir. Dünya Bankası diyor ki bunlar bu işi yapabilir. O yüzden sadece meclis kararı yeterli diyor. Bizler vatandaşa hizmet etme konusundaki gücümüzün farkındayız. Bu yatırımı yapmak Kocasinan Belediyesi için çok büyük bir yatırım değil. Bu para da bizim için çok büyük bir para değil. Zamanı yönetmek, insanı yönetmek, şehri yönetmek bunların hepsi kapasite isteyen meseleler. Çok şükür bizde de o kapasite fazlası ile var. İmkan olsa bu güneş enerjisini ben 10 Mw olarak koyarım. Kanun sadece kullandığınız kadarına yetki verebilirim dediği için 5 Mw'lık olarak karara bağlıyoruz. Yoksa ben 20 Mw'lık ta güneş enerjisi kurabilirim. Buna da inanıyorum. Bu bütçenin de altından Allah'ın izni ile kalkarım. 200 milyon TL bizim gibi borçsuz, büyük ve güçlü bir belediye için hiçbir şey. Kaldı ki 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade ile biz bu yükün altından kalkarız. Nihayetinde kamu yararına bir iş yapıyoruz. Bu kamu yararına yapılan işin imkanları iyi ise bu işi yapacağız. Eğer ki daha iyi şartları kendimiz oluşturursak, finansını da kendimiz çözersek, bundan önce birçok tesiste yaptığımız gibi, belki bu krediyi de kullanmaya da gereke kalmayacak" dedi" Konu hakkında söz alan meclis üyelerinin görüşlerini bildirmelerinin ardından oylanan gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kocasinan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının ardından, Bulgaristan'ın Paragyurishte kentinde düzenlenen WTT Gençler Contender Turnuvasında mücadele eden Milli sporcularımız Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, ile antrenörleri Kemal Balım ve Halil Adak, Başkan Çolakbayrakdar tarafından altın ile ödüllendirildi. Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı. "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek; "Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Milli takımın omurgasını oluşturan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi takımımızın başarılarının daha da artarak devam edeceğinden şüphem yok. İnsana olan yatırımımız gelen başarılar ile bizleri çok mutlu ediyor, aynı zamanda da gururlandırıyor. Kayseri'nin masa tenisinde merkezi konuma gelmesinde büyük emekleri olan Bekir Yıldız'a da teşekkür ediyorum. Sağ olsun Bekir Abimizin ellerine emeğine sağlık. Spora büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak, Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinin her kategorisinde dereceler elde ettiklerini ve masa tenisinde Kocasinan, milli takımının fabrikası gibi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ve Sporculara Destek! - Son Dakika

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