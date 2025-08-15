Kocasinan Belediyesi\'nden Yaz Tatilinde Çocuklara Özel Etkinlikler

Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi sunuyor. Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir." dedi.

İlçede yaşayan çocuklar için önemli hizmetler ve projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı. "Yaptığımız bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir." diye konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanmaları adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizerek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla onlara keyifli bir tatil yaşatıyoruz. Çocuk Kulübümüzün etkinliklerindeki en büyük amacı, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu noktada çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle, gelecek nesillerimizi yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi içindir. Onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bu vesileyle şimdiden 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum" diyerek noktaladı.

Etkinliklere ve kurslara katılan çocuklar da mutluluklarını dile getirerek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla, öğrencilerin tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Programlar kapsamında Kocasinan Akademi, Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan ve Ertuğrulgazi tesislerinde öğrencilere tiyatro, yüzme, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zeka oyunları gibi eğitimler veriliyor. Ayrıca gün ve haftanın önemine göre çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. - KAYSERİ