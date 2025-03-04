Kocasinan'da İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Kocasinan'da İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kocasinan\'da İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclis üyeleriyle iftar programında bir araya gelerek, şehirdeki yaşam kalitesinin arttığını ve huzur için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

04.03.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Yapılan hizmetlerle şehrin yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin ve Kocasinan'ın huzuru ile mutluluğu için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mimarsinan Pidecisinde düzenlenen iftar programına, Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi tüm masaları tek tek dolaşarak onlarla sohbet etti.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve bölgedeki yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, "Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı inşallah makbul eylesin. Ramazan Bayramı'na ve nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Huzur içinde, bu cennet vatanda, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında nice bayramlar geçirmeyi nasip eylesin" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Gazze ve Filistin'deki Müslümanların zorluklar içinde olduğunu belirterek, "Birçok coğrafyada acılar ve gözyaşları devam ediyor. Duamız, bu mübarek günlerde Rabbim, tüm Müslümanların kendi topraklarında ve kendi vatandaşlıklarında inançlarını özgürce yaşayabilmeyi nasip eylesin. Huzur içinde ibadet yapabilmek için bir vatana, bir bayrağa ve bir devlete ihtiyaç var. Eğer bir devletiniz, bir bayrağınız varsa, ezanlarınızı duyabiliyor, huzur içinde ibadetlerinizi yapabiliyorsunuz. O yüzden Rabbim, bin yıldır yaşadığımız bu cennet vatanda, nihayet kıyamete kadar, bu Anadolu topraklarında huzur içinde yaşamamızı daim eylesin. Bugün, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte iftar açıyoruz. Hep beraber, bu şehre ve Kocasinan'a hizmet etmekteyiz. Bu şehirde yaşayan insanların huzurunu, mutluluğunu ve yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da, bugüne kadar olduğu gibi, daha iyi hizmetler sunmak nasip olur. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri ise Başkan Çolakbayrakdar'a Kocasinan Belediyesi'nin ilçeye yaptığı başarılı çalışmalar ve projeler için teşekkürlerini iletti.

İftar programı, samimi sohbetlerle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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