Kocasinan'da Yeni Bir Kütüphane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Yeni Bir Kütüphane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Kocasinan\'da Yeni Bir Kütüphane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde tamamlanan Sinan Kütüphanesi'nin iç tefrişatını inceledi. Her yaş grubuna hitap eden modern bir kütüphane kazandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, kütüphanenin resmi açılışının yakın bir zamanda yapılacağını duyurdu.

21.05.2025 13:04  Güncelleme: 13:08
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmaları tamamlanan ve kitapların raflardaki yerini almasının ardından hizmete girecek olan Yenişehir Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kente her yaş grubunu cezbedecek farklı bir kütüphane kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Evlatlarımıza kitapla nefes aldıracak bir mekan daha kazandırdık. Kütüphanelerimizi mahalle mahalle yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi'nin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde, verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve hayatlarına değer katacak mekanlar inşa ettiklerini söyledi.

Modern tasarımı ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Yenişehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi'nin iç tefrişat çalışmaları da sona erdi. Önümüzdeki günlerde kitapların da raflardaki yerini almasıyla birlikte resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden miniklere kadar 7'den 70'e herkes bu kütüphaneden faydalanabilecek. Özellikle küçük çocuklarımız için hazırlanan masal odasıyla da her yaş grubuna hitap eden bir mekan oluşturduk. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanılsın. Özellikle gençlerimizin keyifli vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği ve ders çalışabileceği kitap dolu bir mekanı daha hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de benzer kütüphaneleri mahallelerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize farklı renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Bütün gayretimiz; hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde, verimli ve keyifli vakit geçirecekleri, hayatlarına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Yeni Bir Kütüphane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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