Kocasinan Meclis Üyesi Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika
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Kocasinan Meclis Üyesi Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak

Kocasinan Meclis Üyesi Özkan\'ın ismi parkta yaşatılacak
04.08.2025 17:29  Güncelleme: 17:31
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Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönetiminde yapılan meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü. oplantıda; geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın isminin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Bekir Çakır Ortaokulu yanındaki Dikendere Geçidi Sokak üzerinde bulunan park alanına 'Ahmet Turan Özkan Parkı' isminin verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz. Hocamızın hem öğretmen kimliği hem de çocuklara olan hassasiyeti nedeniyle, okulun yanında bulunan parka isminin verilmesi son derece anlamlı ve değerli olmuştur" dedi. CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Ümit Tugay Koca ise çocuklara olan duyarlılığıyla tanınan Özkan'ın isminin bir parka verilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Toplantıda ayrıca; Kırşehir Akçakent Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi arasında 'kardeş kent' ilişkisi kurulması talebi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Erciyesevler Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi projesinin yapımı için Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever arasında protokol imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşüldü. Diğer gündem maddeleri arasında Boğazköprü, Kocasinan, Elagöz, Yenişehir, Erkilet Ertuğrulgazi, Saraybosna ve Uğurevler mahallelerinde çeşitli imar planı maddeleri ele alındı.

Toplantı; Başkan Çolakbayrakdar'ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Meclis Üyesi Özkan'ın ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika

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