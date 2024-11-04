KODARK'tan Darıca'da Afet Bilinci Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KODARK'tan Darıca'da Afet Bilinci Hamlesi

KODARK\'tan Darıca\'da Afet Bilinci Hamlesi

Kocaeli Darıca Arama Kurtarma Derneği (KODARK), ilk genel kurulunu yaparak afet bilincini yaygınlaştırmak için muhtarları bir araya getirdi ve resmi faaliyetlerine başladı.

04.11.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Darıca Arama Kurtarma Derneği (KODARK), ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu oluşturdu ve resmi faaliyetlerine başladı.

KODARK, Türkiye'de bir ilke imza atarak Darıca'daki tüm mahalle muhtarlarını yönetimde bir araya getirdi. Bu hamle ile ilçede afet bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor. Dernek, afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını tüm mahallelerde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kongreye katılan Darıca Belediyesi Muhtarlar Müdürü Nuray Aytar ve Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, KODARK'ın çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Aytar ve Taşören, Darıca genelinde afet bilincini en üst seviyeye taşımak için KODARK ile ortak projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Genel kurulda başkan seçilen Hakan Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, yönetim ekibine, eğitmenlerine ve saha ekibine duyduğu güveni dile getirdi. Durmuşoğlu, hayalinin her türlü afette kendi kendine yetebilen ve çevresine yardım edebilen bir Darıca olduğunu vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, kocaeli, Darıca, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel KODARK'tan Darıca'da Afet Bilinci Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:31:48. #1.13#
SON DAKİKA: KODARK'tan Darıca'da Afet Bilinci Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.