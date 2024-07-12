Kolon kanseri tedavisi gören polis memuruna sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Kolon kanseri tedavisi gören polis memuruna sürpriz ziyaret

Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'un kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulundu.

12.07.2024 17:08
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Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören polis memuru Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'un kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulundu.

Kocaeli'de uzun yıllar polislik görevini sürdüren Zafer Dursun, kolon kanserine yakalandı. Hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zafer Dursun İzmit'te özel bir hastanede tedavisini sürdürürken, mesai arkadaşları kendisini yalnız bırakmadı. Resmi ekip araçları ve motosikleti polisler, ellerinde pasta ile Dursun'a hastanede sürpriz ziyarette bulundu. Dursun duygulu anlar yaşadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kolon kanseri tedavisi gören polis memuruna sürpriz ziyaret - Son Dakika

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