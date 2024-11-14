Kolon Kanserine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kolon Kanserine Dikkat!

Geniş Video İzle

Uzmanlar, 40 yaşından sonra her 2 yılda bir doktora muayene olunmasını vurguluyor.

14.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolon kanserinde 40'lı yaşlara dikkat

Uz. Dr. Nazmi Yaşar Sayım:

"Hastalar özellikle 40 yaşından sonra 2 yılda bir kez doktora muayene olması gerekiyor"

DENİZLİ - Toplumda oldukça sık görülen kalın bağırsak kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım, kanserin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplumda oldukça sık görülen halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri ile ilgili bilgiler veren Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Nazmi Yaşar Sayım, neleri dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi. Genellikle hastalar kabızlık, ishal, karın ağrısı, gizli kanamalar ve buna bağlı halsizlik ile kilo kaybı gibi şikayetlerle geldiğini dile getiren Uz. Dr. Sayım, hastaların özellikle 40 yaşından sonra en az 2 yılda bir kez doktora kontrole gidilmesi gerektiğini belirtti.

"Kalın bağırsak kanserleri toplumda oldukça sık görülen bir sağlık problemidir"

Kolon kanserinin hangi rahatsızlıklardan sonra oluşabileceğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Nazmi Yaşar Sayım, "Kolon kanserleri yani kalın bağırsak kanserleri toplumda oldukça sık görülen bir sağlık problemidir. Genellikle dışkılama alışıklıkların değişiklikler konusunda yani kabızlık, ishal, karın ağrısı, gizli kanamalar, buna bağlı halsizlik ve kilo kaybı gibi şikayetler ile hastalar bizlere başvuruyor. Kalın bağırsak kanserinde tanı konulduktan sonra ilk tedavisi cerrahi tedavi oluyor ama bazen cerrahi sınırlarına aşmamış olursa tedaviler değişebiliyor. Daha sonrasında ise çıkacak olan patoloji raporuna göre veya bunlara ek olarak kemoterapi ve radyoterapi raporları da eklenebiliyor" dedi.

"Özellikle 40 yaşından sonra 2 yılda bir kez doktora gidilmesi gerekiyor"

Normal dışkılama alışkınlıkların dışında bir şey fark edildiği ve bir kanama görüldüğü zaman muhakkak bir doktora başvurulması gerekildiğini ve özellikle 40 yaşından sonra en az 2 yılda bir kez doktora görülmesi gerekildiğini ve lifli gıdaların beslenme konusunda şart olunması gerektiğini belirten Uz. Dr. Sayım, "Hastalar kendilerine normal dışkılama alışkınlıkların dışında bir şey fark ettikleri zaman veya bir kanama gördükleri zaman muhakkak bir doktora başvurmaları gerekiyor. Özellikle 40 yaşından sonra en az 2 yılda bir kez kolonoskopi tetkikleri öneriyoruz. Vatandaşlarımız beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Alkol ve sigaradan uzak durmaları önemli. Lifli gıdalardan beslenmeleri en azından beslenme şartlarında da olsun dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kolon Kanserine Dikkat!
Kaynak: İHA

Denizli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kolon Kanserine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kolon Kanserine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.