Kontrolden Çıkan Araç Akaryakıt Pompasına Çarptı

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Otomobil akaryakıt istasyonundaki pompalara çarptı, kaza ucuz atlatıldı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Fatsa Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.'nin kullandığı 42 RH 847 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Shell akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. Kazanın etkisiyle istasyon çalışanları olaya müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle olması muhtemel bir yangının çıkmaması ise teselli oldu.