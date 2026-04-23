Konya Büyükşehir'den minik İlayda'ya 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Büyükşehir'den minik İlayda'ya 23 Nisan sürprizi

Konya Büyükşehir\'den minik İlayda\'ya 23 Nisan sürprizi
23.04.2026 14:41  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi olan 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu ve okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'ı Konya'da misafir etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi olan 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu ve okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'ı Konya'da misafir etti. Küçük İlayda ve öğretmeni, Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Çocuk Kitap Günleri ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ziyaret ederek hem eğlendi hem de farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi İlayda Kozlu ve okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ için Konya'da çeşitli geziler düzenledi. İlayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen geziler kapsamında öğretmeni ile Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Çocuk Kitap Günleri ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

"Herkese bana destek oldukları için çok teşekkür ederim"

İlayda Kozlu, "Herkesin bana destek olduğunu, herkesin yanımda durduğunu biliyorum, hissedebiliyorum. Herkese bana destek oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

"Uğur İbrahim amcama çok teşekkür ediyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi için düzenlediği gezi programını çok beğendiğini belirten Kozlu, "Bilim Merkezi'ni, Kelebekler Vadisi'ni çok güzel buldum. Benim en çok dikkatimi çeken Kelebekler Vadisi oldu. Çocuk Kitap Günleri'ne geldik, o kitaplar da çok güzeldi. Bir tane kitap aldım, sabırsızlıkla okumayı düşünüyorum. Bu geziyi düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki bu geziyi düzenlemiş, ben çok eğlendim. Uğur amca seni çok seviyorum. Uğur İbrahim amcama çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğlenceli, neşeli ve dolu dolu bir program oldu"

Öğretmen Muhammed Bağ da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde çektikleri videonun viral olmasıyla İlayda'nın Türkiye'nin farklı bölgelerinden olumlu tepkiler aldığını ve almaya devam ettiğini belirterek, "23 Nisan münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, İlayda ve benim için bir Konya kültür gezisi düzenlemiş. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Konya Bilim Merkezi'ni gezdik. Açıkçası ben de çok merak ediyordum. Daha önce ismini çok duymuştum ama bir türlü fırsat bulup gelememiştim. Çocuklar için zaten çok güzel bir yer ama içindeki çocuğu öldürmeyen o yetişkinler için bile bence çok güzel şeyler var içeride. Ben de çok eğlendim. Daha sonra Kelebekler Vadisi'ne gittik. Orası zaten bambaşka bir yer. İç Anadolu'nun bozkırında kendinizi tropikal ormanda gibi hissediyorsunuz, çok güzel çeşitli türde kelebekler var. Daha sonra zaten yine çocuklar için Çocuk Kitap Günleri, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi de aynı şekilde çok güzeldi. İlgi çekici bir yer. İlayda'ya baktığımda memnun kaldığını görebiliyorum. Gayet eğlenceli, neşeli ve dolu dolu bir program oldu bizim için. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir'den minik İlayda'ya 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:45:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'den minik İlayda'ya 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.