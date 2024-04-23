Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Devamında ise Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan kutlamalarda İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterileri ve şiirler sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da çeşitli sportif gösteriler gerçekleştirdi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli iradenin simgesi olduğunu belirtti. Kutlama programına Konya Valisi, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

23.04.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Anıt Alanında Atatürk anıtına çelenklerin koyulması ile başladı. Mevlana Kültür Merkezinde devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da çeşitli sportif gösteriler gerçekleştirdi.

Kutlama töreninde konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aziz milletimizin iradesinin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde idrak ediyoruz. Kirli emellerini hayata geçirmek adına vatanımızı dört bir yandan kuşatan emperyalist güçlere karşı milli iradeyi en kararlı bir şekilde ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi devletimizin kuruluşunda da önemli adımlardan biridir. Ezelden beri hür yaşayan ve hür yaşayacak olan milletimiz iradesini 104 yıldır bu çatı altında tecelli ettirmektedir. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Harbini yönetmiş ve zaferle neticelendirilmiş gazi bir meclistir" dedi.

Kutlama programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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