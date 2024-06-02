Konya\'da 4 çocuk annesi kadın, sanayide börekçi ablası oldu

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Konya'da sanayide bir iş yerinde çalışan ve oto tamir ustası olmak isteyen 4 çocuk annesi kadın, sanayi içerisinde satılığa çıkan ızgara dükkanını devraldıktan sonra börek yapıp satarak geçimini sağlamaya başladı. Ayşe Köklü, sanayinin börekçi ablası oldu.

Konya'da 4 çocuk annesi Ayşe Köklü (48), merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde bir iş yerinde çalışırken, çocukluk hayali olan oto sanayi sitesinde motor tamircisi mesleğine yönelmek istediği sırada çalıştığı iş yeri ile aynı sokak üzerinde bulunan bir ızgara salonunun satılık olduğunu öğrendi. İş yeri sahibi ile konuştuktan sonra anlaşan Ayşe Köklü, kolları sıvayarak kendi işine başladı. Çocukluk yıllarında annesi tarafından öğretilen sıkma ve saç böreği yaparak satışa başlayan ve sanayi sitesinin börekçi ablası olan Ayşe Köklü, "Bu iş aslında hiç yoktu. 4,5 yıl önce dükkanımla aynı sokak üzerindeki bir iş yerinde çalışmaya başladım. Ben o zaman orada çalışırken burası ızgara dükkanıydı. Bir abiden devir aldım. Satılığa çıkardı devren, onun da aklında böyle bir fikir yoktu ama nasip kısmet. Onun işleri ters gitti. Bu sırada benim elime bir miktar para geçti. Çalıştığım iş yerinden ayrılmayı düşünürken elime para da geçince kendi işimi kurarım diye düşünürken burayı almak nasip oldu. Bir anda oldu her şey" dedi.

"Kendimi sanayide ustalara yemek yapıyor olarak buldum"

Hedefinin sanayi sitesinde farklı bir meslek olduğunu anlatan 4 çocuk annesi Ayşe Köklü, "Benim hedefim bu şekilde yemek üzerine değildi, sanayide bir tamir dükkanı açmaktı. Hedefim, niyetim oydu ama kendimi sanayide ustalara yemek yapıyor olarak buldum. Bir iş kurarım, kendim bir şeyler yaparım diye çok istiyordum. Hedefim vardı, tamirci gibi mesela. Hatta çalışma arkadaşlarıma söylerdim hep 'ben tamirci dükkanı açacağım' diye. O işlerle uğraşıp birşeyler tamir etmeyi çok seviyorum. Bana burayı açmadan önce bir arkadaşım 'çalışkansın, yaparsın gel senle beraber börekçi açalım' dedi. Ben kesinlikle hamur işi ile uğraşmak istemiyorum demiştim, herhalde büyük konuştum. Burası nasip oldu. Buraya gelen müşterilerim çok şaşırmıyorlar daha çok beğeniyorlar. Alıştım artık, onlar da bana alıştı. Çok şükür bütün müşterilerimden memnunum, hepsinden Allah razı olsun, böyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kendi işini yapmak isteyenlere seslenen Köklü, "Yaşım dolayısıyla çok bir hedefim yok. Belli bir yaştan sonra kadınlar evde oturmayı seviyor. Çalışmak çok güzel ama diyorum ki, 'keşke daha önce böyle bir yapsaydım' o zaman daha farklı şeyler olabilirdi. Şimdilik böyle gidecek. Her şey nasip kısmet. Ben şunu yaparım demekle olmuyor. Bir şekilde belki büyüyecek, belki devam etmeyecek bilmiyorum. Girişimcilerin de imkanları varsa, çalışma güçleri varsa herkes çalışsın" ifadelerini kullandı.

Sanayide farklı sektörlerdeki ustalar ise Ayşe Köklü'nün yaptığı böreklerden oldukça memnun olduklarını söyledi. - KONYA