Konya'da Aktar, Yaz Aylarında Sıcak İçeceklerin Tüketilmesini Öneriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Aktar, Yaz Aylarında Sıcak İçeceklerin Tüketilmesini Öneriyor

Konya'da 43 yıldır baba mesleği aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop, yaz aylarında bunaltıcı havalarda ferahlık veren ve tansiyonu düzenleyen çayları önerirken, yaz aylarında aşırı soğuk içeceklerden ziyade sıcak içeceklerin içilmesini tavsiye etti. Sinop, Meyan kökü ve Hibiskus çayının serinlik ve susuzluğu alacağını belirtti.

13.07.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 43 yıldır baba mesleği aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop, yaz aylarında bunaltıcı havalarda ferahlık veren ve tansiyonu düzenleyen çayları önerirken, yaz aylarında aşırı soğuk içeceklerden ziyade sıcak içeceklerin içilmesini tavsiye etti.

Yaz aylarında sıcak geçen havalar insanların bunalmasına neden oluyor. Kimi vatandaşlar soğuk şeyler içerek serinlemeye çalışırken kimileri aktarlardan ferahlatmak için bitki çayı almayı seçiyor. 43 yıldır baba mesleği olan aktarlığı devam ettiren Yasef Sinop, bilinenin aksine sıcak havalarda soğuk içilmesinin aksine sıcak içildiğinde vücudun daha da rahatlayacağını belirtiyor. Bu sıcak çaylarla ilgili de öneride bulunan Sinop, Meyan kökü ve Hibiskus içilmesinin serinlik ve susuzluğu alacağını ifade etti.

"Hem susatmaz hem de rahatlatır"

Aktar Yafes Sinop, "Yaz aylarında içilebilecek en uygun çaylardan birisi de bu. Demleyerek içilir, suda bekletilerek içilir. Meyan kökü, şerbeti ya da çayı yapılır. İçimi de güzeldir, harareti alır. Hem susatmaz hem de rahatlatır. Hibiskus C vitamini yönünden zengin. Hem koruyucu özelliği var hem enfeksiyonlara karşı rahatlatır. Serinlik ve susuzluğu alır. Demirhindiba şerbeti de aynı şekilde karaciğere çok güzel gelir. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Bunların hepsi sindirimde, bağışıklık sisteminde etkili ve içimi de gayet güzel" dedi.

"Yazın sıcağı sıcak, soğuğu ise soğuk keser"

Yaz aylarında çok fazla soğuk içilmemesi gerektiğini ifade eden Sinop, "Yazın sıcağı sıcak keser. Soğuğu ise soğuk keser. Yazın aşırı derece soğuk şeyler içtikçe sıkıntı olur. Soğuk içtiğinde içeriye soğuk gidiyor. Dışarısı ise aşırı sıcak. Dolasıyla hararet yapar, bol terleme yapar. Ama sıcağı sıcak ile giderirsen mesela çay gibi ıhlamur gibi şeylerin içilmesini öneriyoruz. Harareti keserek vücuttan su atılımını en aza indirir. Bu çayları içtikten sonra da nasıl olsa bu çayları içtim güneşte gezebilirim anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Sinop, Konya, Baba, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Aktar, Yaz Aylarında Sıcak İçeceklerin Tüketilmesini Öneriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 09:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Aktar, Yaz Aylarında Sıcak İçeceklerin Tüketilmesini Öneriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement