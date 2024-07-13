Konya'da Aktar, Yaz Aylarında Sıcak İçeceklerin Tüketilmesini Öneriyor

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Konya'da 43 yıldır baba mesleği aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop, yaz aylarında bunaltıcı havalarda ferahlık veren ve tansiyonu düzenleyen çayları önerirken, yaz aylarında aşırı soğuk içeceklerden ziyade sıcak içeceklerin içilmesini tavsiye etti.

Yaz aylarında sıcak geçen havalar insanların bunalmasına neden oluyor. Kimi vatandaşlar soğuk şeyler içerek serinlemeye çalışırken kimileri aktarlardan ferahlatmak için bitki çayı almayı seçiyor. 43 yıldır baba mesleği olan aktarlığı devam ettiren Yasef Sinop, bilinenin aksine sıcak havalarda soğuk içilmesinin aksine sıcak içildiğinde vücudun daha da rahatlayacağını belirtiyor. Bu sıcak çaylarla ilgili de öneride bulunan Sinop, Meyan kökü ve Hibiskus içilmesinin serinlik ve susuzluğu alacağını ifade etti.

"Hem susatmaz hem de rahatlatır"

Aktar Yafes Sinop, "Yaz aylarında içilebilecek en uygun çaylardan birisi de bu. Demleyerek içilir, suda bekletilerek içilir. Meyan kökü, şerbeti ya da çayı yapılır. İçimi de güzeldir, harareti alır. Hem susatmaz hem de rahatlatır. Hibiskus C vitamini yönünden zengin. Hem koruyucu özelliği var hem enfeksiyonlara karşı rahatlatır. Serinlik ve susuzluğu alır. Demirhindiba şerbeti de aynı şekilde karaciğere çok güzel gelir. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Bunların hepsi sindirimde, bağışıklık sisteminde etkili ve içimi de gayet güzel" dedi.

"Yazın sıcağı sıcak, soğuğu ise soğuk keser"

Yaz aylarında çok fazla soğuk içilmemesi gerektiğini ifade eden Sinop, "Yazın sıcağı sıcak keser. Soğuğu ise soğuk keser. Yazın aşırı derece soğuk şeyler içtikçe sıkıntı olur. Soğuk içtiğinde içeriye soğuk gidiyor. Dışarısı ise aşırı sıcak. Dolasıyla hararet yapar, bol terleme yapar. Ama sıcağı sıcak ile giderirsen mesela çay gibi ıhlamur gibi şeylerin içilmesini öneriyoruz. Harareti keserek vücuttan su atılımını en aza indirir. Bu çayları içtikten sonra da nasıl olsa bu çayları içtim güneşte gezebilirim anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu. - KONYA