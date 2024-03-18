Konya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerle Kutlandı

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Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitler törenlerle anıldı.

Konya Şehitliğinde düzenlenen tören, Şehitlik Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Vali Vahdettin Özkan, Şehitlik Şeref Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Vali Özkan, "Çanakkale zaferi, kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği, dünya üzerinde eşine rastlanılmayan bir inancın, bir ruhun ve kahramanlığın tezahürüdür. Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı destanınızı tarihe altın harflerle nakşettiniz. Siz aziz şehitlerimizi Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyor, istiklalimizin temeli olan Çanakkale Zaferini kutluyorum" dedi.

Törende ilk olarak Askeri Şehitliği sonrasında Polis Şehitliğini ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Konya Şehitliği'nde düzenlenen programın ardından, Mevlana Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Programda, 18 Mart münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vahdettin Özkan tarafından verildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen programlara Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra; Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Ali Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Önder Şensöz, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, protokol üyeleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA