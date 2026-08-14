Konya'da Gece Ekmek Mesaisi - Son Dakika
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Konya'da Gece Ekmek Mesaisi

Konya\'da Gece Ekmek Mesaisi
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Konya'da fırın çalışanları, ekmek üretimi için gece 300 derece sıcaklıkta 12-13 saat çalışıyor.

Konya'da vatandaşların sofralarına ulaşan ekmekler, gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun mesainin ardından hazırlanıyor. Fırınlarda yaklaşık 300 derecelik sıcaklığın altında çalışan ekmek ustaları, üretimi sürdürüyor.

Konya'da günlük ekmek üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan işletmelerde mesai, vatandaşların büyük bölümünün evlerinde olduğu saatlerde başlıyor. Akşam saatlerinde fırınların başına geçen çalışanlar, gece boyunca hamurun hazırlanmasından pişirme aşamasına kadar üretimin tüm süreçlerini yürütüyor. Yaklaşık 12-13 saat süren mesainin ardından üretilen ekmekler, sabah saatlerinde tüketicilere ulaştırılıyor.

"300 derecelik sıcaklıkta ekmek mesaisi"

Ekmek fırınının işletme müdürü Yusuf Arslan, ekmek üretiminin zahmetli ve özveri isteyen bir meslek olduğunu belirterek, çalışma şartlarını anlattı. Arslan, "İçeride çalışan cihazlar var, şu an 300 derecelik bir sıcakta mesaimizi yapıyoruz. Burada gerçekten bu işi yapmak, bana göre, çok kutsal bir meslektir. Ekmekçilik, ekmek üretimi çok farklı bir olay, çok farklı bir sektör. Millet evinde çoluğuyla çocuğuyla vakit geçirirken, sosyal faaliyetlerde bulunurken biz burada mesaimize başlıyoruz" dedi.

"Yaklaşık 13 saatlik bir üretim sürecimiz oluyor"

13 saatlik üretim mesaisine teknolojik cihazların desteğinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Yusuf Arslan, "Akşam 6'da başlayıp sabah 8 ila 9, hatta 10'a kadar üretim sürecimiz devam ediyor. Yaklaşık 13 saatlik bir üretim sürecimiz oluyor. Konya'nın ve ilçelerin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Geçmişten gelen, ustalık gerektiren bir meslek bu ama artık günümüz itibarıyla eleman yetişmediği için tedarikçiler ve fabrikalar biraz daha teknolojiye ağırlık veriyor. Yani 10 kişinin yaptığı ekmeği biz şu an teknolojiye ayak uydurduğumuz için makinelerle hallediyoruz. Bu da personel yetişmediği, personel gelmediği için oluyor. Yeni nesil bizim sektöre değil başka sektörlere de yöneldiği için teknolojiye biraz daha ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ailemizden uzak kalıyoruz ama bu görevi birilerinin yapması lazım"

Ekmek üretiminin gece-gündüz demeden devam etmesi gerektiğini belirten Arslan, mesleğin zorluklarına rağmen işlerini benimseyerek sürdürdüklerini söyledi. Arslan, "Her gün bal yiyen baldan usanır derler ama biz artık bu işi benimsemişiz. Tabii zor oluyor bizim için. Çoluğumuzun çocuğumuzun, ailemizin istediğimiz zaman yanında değiliz. Ama birilerinin de bunu yapması lazım. Bu görevi de biz üstlendik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ekmek, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Gece Ekmek Mesaisi - Son Dakika

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