Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk orucunu tutan 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları her yıl sürpriz hediyelerle sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ramazan'ın sabır ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Geleneksel hale getirdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl da çocuklarımıza Ramazan ayından önce hediyelerini teslim edeceğiz. Çocuklarımız, hediyeleriyle duvarlarını süsleyip Ramazan ayının bereketini sevinçle karşılayacak. Kıymetli yavrularımız ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin önemini daha da iyi kavrayacak. Tüm yavrularımızın sevgiyle, muhabbetle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

İlk oruç hediyesi için başvurular 2 Şubat'a kadar yapılabilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular "ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden 2 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hediyelerin 9-18 Şubat tarihleri arasında KOMEK ve Bilgehaneler'de dağıtılması planlanıyor. - KONYA