Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek

Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek
16.01.2026 15:12  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-8 ve 9 yaşındaki çocuklara ilk oruç heyecanlarında hediyeler dağıtacak. Başvurular 2 Şubat'a kadar alınacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk orucunu tutan 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları her yıl sürpriz hediyelerle sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ramazan'ın sabır ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Geleneksel hale getirdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl da çocuklarımıza Ramazan ayından önce hediyelerini teslim edeceğiz. Çocuklarımız, hediyeleriyle duvarlarını süsleyip Ramazan ayının bereketini sevinçle karşılayacak. Kıymetli yavrularımız ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin önemini daha da iyi kavrayacak. Tüm yavrularımızın sevgiyle, muhabbetle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

İlk oruç hediyesi için başvurular 2 Şubat'a kadar yapılabilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular "ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden 2 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hediyelerin 9-18 Şubat tarihleri arasında KOMEK ve Bilgehaneler'de dağıtılması planlanıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Kültür, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.