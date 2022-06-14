Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi - Son Dakika
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Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi

14.06.2022 20:34

Şeker fiyatına yapılan yüzde 31'lik zam sonrası birçok kişi indirimleri beklemeye başladı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşların indirimli şeker almak için birbirlerini ezdiği görüntülerin üstünden henüz bir hafta geçmemişken benzer bir manzara da Konya'da görüldü. Konya'nın Ereğli ilçesinde, toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığı Tarım Kredi Kooperatifi marketi önündeki kalabalık birbirini ezdi. Ereğlililer, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Ereğli'deki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde toz şekerin kilosunun 22 lira 75 kuruştan satıldığını duyan vatandaşlar, bugün ucuz şeker alabilmek için markete akın etti. Ereğlililer, ucuz şeker alabilmek için marketin önünde mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise tüm uğraşlarına rağmen ucuz şekerden alamadı.

"MAAŞIMIZ YETMEDİĞİ İÇİN BURADAYIZ"

Maaşı yetmediği için ucuz ürünleri kovaladığını söyleyen bir vatandaş, "Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım. Maaşımız yetmediği için buradayız, keyfi gelmez ki kimse. Ekonominin düzelmesi için savurganlığın kalkması lazım. Her şeyin küçülmesi lazım. Gidişat kötü. Yine bizim iyi kötü maaşımız var. Hiç olmayanlar var, okuyanlar var. Şimdi de 4-5 kilo yağ için bekliyoruz" diye konuştu.

"20 YILIN SONUNDA OLUŞAN TABLO"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin en fazla şeker pancarı üreten şehri Konya'da yaşanan bu görüntüler, AKP iktidarının 20 yıllın sonunda oluşturduğu bir tablodur. Üretime teşvik edilmeyen çiftçi tarımı bırakırsa geleceğimiz nokta şeker kuyrukları olur" dedi.

ANKARA'DA DA ŞEKER İZDİHAMI YAŞANMIŞTI

Öte yandan benzer bir manzara da geçtiğimiz günlerde Ankara'da görülmüştü. Beypazarı'nda hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi marketinden indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezmişti.

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Kaynak: ANKA

Ankara, Ereğli, Konya, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi - Son Dakika
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