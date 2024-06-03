Konya'da Muhtarın Eşi Muhtarlığı Kazandı - Son Dakika
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Yerel

Konya'da Muhtarın Eşi Muhtarlığı Kazandı

Konya\'da Muhtarın Eşi Muhtarlığı Kazandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın yerine aday olan eşi, seçimleri kazanarak muhtar oldu.

03.06.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Konya'nın Hüyük ilçesinde mazbatasını alamadan kalbine yenik düşerek hayatını kaybeden mahalle muhtarının yerine aday olan eşi muhtarlığı kazandı.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Ayhan Küçükyılmaz, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez aday oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçiminde yeniden muhtarlığa seçilen ve amatör ligde mücadele eden Hüyük Belediyespor Futbol Takımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yöneticisi olan Ayhan Küçükyılmaz mazbatasını alamadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Muhtar Ayhan Küçükyılmaz'ın cenazesi 5 Nisan'da Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Seçimi muhtarın eşi kazandı

YSK kararı doğrultusunda mahalledeki seçmenler 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gitti.

Muhtar adaylarından vefat eden Ayhan Küçükyılmaz'ın eşi Nazmiye Küçükyılmaz 164 oyla Hüyük ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesinin yeni muhtarı oldu. Muhtar seçilen Nazmiye Küçükyılmaz, "Eşimin bıraktığı bayrağı ben devraldım. Ulupınar Mahallesinde oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yapılan seçimde diğer adaylar Murat Büyükaslan 105, Tahir Küçüksayar ise 120 oy aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Muhtarın Eşi Muhtarlığı Kazandı - Son Dakika

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