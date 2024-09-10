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Konya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karacadağ Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Kozanlı yönüne gitmekte olan N.A. idaresindeki 06 HB 0304 plakalı Volkswagen marka otomobil, Karacadağ çıkışı Kozanlı istikametinde bulunan virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Z.A., C.Ü. ve H.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil çekici ile şarampolden çıkarılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.