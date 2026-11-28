Konya'da kış aylarında sabah saatlerinde araç camlarında meydana gelen buzlanma ile sürücülerin yollarda fark etmekte güçlük çektiği gizli buzlanma, trafik güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Yola çıkmadan önce camlardaki buzun tamamen çözülmesi gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle köprü, viyadük ve gölgede kalan yol kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle sabah saatlerinde araç camlarında oluşan buzlanma ve günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan gizli buzlanma, sürücüler için tehlike oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının kış aylarında önemli ölçüde düştüğü şehirlerde sürücülerin, yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına hazırlaması ve görüş alanlarını tamamen açık hale getirmesi gerekiyor.

"Camlardaki buz tamamen çözülerek görüş alanı bütünüyle açılmalıdır"

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, sabah saatlerinde araçların ön, yan ve arka camlarında oluşan buzlanmanın sadece buz kazıyıcı kullanılarak giderilmesinin yeterli olmadığına dikkat çekti. Ceylan, "Kış aylarında sürücülerimizin sabah araçlarına bindiklerinde yola çıkmak için acele etmemeleri büyük önem taşıyor. Öncelikle araçlarının ön, yan ve arka camlarında oluşan buzlanmayı tamamen gidermeleri gerekiyor. Burada buzlanmayı gidermekten kastımız, yalnızca buz kazıyıcı kullanarak camların üzerindeki buzu temizlemek değildir. Buz kazındıktan sonra aracın ısıtma ve havalandırma sistemi ön ve yan camlara yönlendirilmeli, camlardaki buz tamamen çözülerek görüş alanı bütünüyle açılmalıdır. Çünkü kış aylarında, özellikle sabah saatlerinde, karşıdan gelen güneş ışınlarının etkisiyle camlarda kalan ince buz tabakası yeniden donabilir ve sürücünün görüşünü bir anda kısıtlayabilir. Bu durum trafikte ciddi tehlikelere ve kazalara yol açabilir" dedi.

"Gideceğimiz yere geç varmak, hiç varamamaktan çok daha iyidir"

Dernek Başkanı Selman Ceylan, camların temizlenmesinin ardından alınması gereken diğer önlemlere değinerek "Sürücülerimiz, karşıdan gelen güneş ışınlarının görüşlerini olumsuz etkilemesini önlemek için uygun bir güneş gözlüğü kullanmalıdır. Yanlarında güneş gözlüğü bulunmuyorsa aracın güneşliklerini doğru biçimde kullanarak gözlerini güneş ışınlarından korumalıdır. Tüm bu önlemlerin ardından yola çıkıldığında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de gizli buzlanmadır. Sürücülerimiz yolda karı veya buzu gördüklerinde genellikle gerekli önlemleri almaktadır. Ancak gizli buzlanma, çoğu zaman yeni yağmur yağmış gibi görünen ıslak bir yol yüzeyiyle karıştırılabilmektedir. Oysa gizli buzlanma, yol yüzeyinde oluşan ve çıplak gözle görülmesi, fark edilmesi oldukça güç olan ince bir buz tabakasıdır. Gizli buzlanmanın sık görüldüğü yerlerin başında sürekli rüzgara açık olan köprüler, viyadükler, yüksek kesimlerdeki yollar, tünel giriş ve çıkışları ile güneş ışığı almayan, gölgede kalan yol kesimleri gelmektedir. Ayrıca yol yüzeyi kuru ve sürüşe elverişli görünürken de bir anda gizli buzlanmayla karşılaşılabilir. Bu tür durumlarda sürücülerimizin hızlarını düşürmeleri, araçlarla aralarında güvenli takip mesafesini artırmaları ve ani fren, ani gaz ile sert direksiyon hareketlerinden kaçınmaları gerekmektedir. Sürücülerimize özellikle hatırlatmak istediğimiz bir diğer konu da kış lastikleriyle ilgilidir. Aracımızda kış lastiği bulunması, gizli buzlanmanın yaşandığı veya yolun buzla kaplandığı durumlarda aracımızın kaymayacağı anlamına gelmez. Kış lastikleri, kış şartlarında yol tutuşunu artırmaya yardımcı olsa da buzlu zeminde kayma riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Unutmayalım ki gideceğimiz yere beş, on dakika geç varmak, hiç varamamaktan çok daha iyidir. Trafikte yalnızca kendi can güvenliğimizi değil, diğer vatandaşlarımızın da yaşam hakkını ve güvenliğini düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Hız sınırlarına uymak da güvenli sürüşün temel şartlarından biridir"

Her sabah işe giderken aracının camını temizlediğini anlatan sürücü Onur Kılıç ise, "Kış aylarında trafik kazalarının önüne geçmek, araçlarımızın yol şartlarına uygun olmasını sağlamak ve diğer sürücülere zarar verebilecek durumları önlemek için sabah işe gitmeden 10-15 dakika önce araçlarımızı çalıştırarak camlardaki buzun çözülmesini bekliyoruz. Ayrıca araçlarımızın teknik özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken bütün kontrolleri tamamladıktan sonra yola çıkıyoruz. Hız sınırlarına uymak da güvenli sürüşün temel şartlarından biridir" dedi.

"Önemli olan, tehlikeyi önceden sezmeye çalışmak ve gerekli tedbirleri zamanında almaktır"

Gizli buzlanmaya karşı aldığı önlemleri aktaran sürücü Tunay Basri Sunar, "Buz kazıyıcı kullanarak camlardaki buzun temizlenmesini sağlıyoruz. Ardından aracımızın ısıtma ve havalandırma sistemini, teknik özelliklerine uygun biçimde ön ve yan camlara yönlendirerek buzun tamamen çözülmesini bekliyoruz. Gizli buzlanma ihtimalinden şüphelendiğimiz yol kesimlerine yaklaşırken önceden önlem alıyorum. Böyle durumlarda ayağımı gaz pedalından çekip, hızımı düşürüyor ve aracımızın denetimini kaybetmeden, güvenliğimizi sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Burada önemli olan, tehlikeyi önceden sezmeye çalışmak ve gerekli tedbirleri zamanında almaktır" diye konuştu.