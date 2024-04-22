Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Kotan, gösterilerini izlediği çocukların bayramını kutladı.

22.04.2024 17:40  Güncelleme: 17:50
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Kotan, gösterilerini izlediği çocukların bayramını kutladı.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kutlamalara Başkan Kotan da katıldı.

Konyaaltı Belediyesi olarak çocuk haklarına duyarlı bir yaklaşıma sahip olduklarını vurgulayan Kotan, şunları söyledi:

"Çocuk odaklı belediyecilik çocuklarımıza armağanımız olacak. Belediyemizin kreşlerinde eğitim gören minik öğrencilerimizle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Minik öğrencilerimiz birbirinden güzel etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadılar. Bizler de minik öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılarak onlara eşlik ettik. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onların iyi bir eğitim alarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için Konyaaltı Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kreşlerimizde eğitim gören miniklerimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi\'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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