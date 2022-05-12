Konyaaltı'da Psikolojik Danışmalık Hizmeti Sürüyor - Son Dakika
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Konyaaltı'da Psikolojik Danışmalık Hizmeti Sürüyor

12.05.2022 10:27
Konyaaltı'da Psikolojik Danışmalık Hizmeti Sürüyor

Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, alanında uzman psikolog ve pedagoglar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolojik danışma hizmetinin ücretsiz verildiği merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik destek, çift danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda destek olunuyor.  

Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, alanında uzman psikolog ve pedagoglar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolojik danışma hizmetinin ücretsiz verildiği merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik destek, çift danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda destek olunuyor.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle vatandaşların bu süreçte psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların yaşadığı her sorunda daima yanlarında olduklarını belirtti.

Bazı dönemlerde yaşanan sıkıntıları tek başına çözmenin zorluğuna değinen Başkan Esen, "Destek almamız gereken durumlar da söz konusu olabilir.  Vatandaşlarımıza, alanında uzman psikologlarımız danışmanlık hizmeti veriyor. Danışan hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bu hizmetimizden yararlanabiliyor" dedi.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 7 001 numaralı Halk Masa iletişim numarasından üzerinden randevu alabililiyor. Randevu seans aralıkları kişiye göre düzenlenirken, seanslar 15-20 günlük periyotlarda gerçekleştiriliyor.

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Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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