Köprülü Belediyesi'nin Biyoenerji Santrali Projesine Tepki: "Mera Hayvancılığının Olduğu Yerde Biyoenerji Santrali Olmaz" - Son Dakika
Üye Girişi

Köprülü Belediyesi'nin Biyoenerji Santrali Projesine Tepki: "Mera Hayvancılığının Olduğu Yerde Biyoenerji Santrali Olmaz"

20.06.2022 15:41

Ardahan’da AKP’li Köprülü Belediyesi’nin beldede yapmayı planladığı biyoenerji santrali tepki çekti. Son yerel seçimlerde CHP’den belde belediye başkanlığına aday olan Engin Sarıkaya, “Bu tarz santrallerin yerleşim yerine 3,5 km uzaklıkta olması gerekir. Mera hayvancılığı yapıldığı için burada biyoenerji santrali olmaz” dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'da AKP'li Köprülü Belediyesi'nin beldede yapmayı planladığı biyoenerji santrali tepki çekti. Son yerel seçimlerde CHP'den belde belediye başkanlığına aday olan Engin Sarıkaya, "Bu tarz santrallerin yerleşim yerine 3,5 km uzaklıkta olması gerekir. Mera hayvancılığı yapıldığı için burada biyoenerji santrali olmaz" dedi.

Son yerel seçimde CHP'den Köprülü Belediye Başkanlığı'na aday olan, ancak seçimi kaybeden Engin Sarıkaya, AKP'li Belediye Başkanı Yücel Akkoç'un beldede kurmak istediği biyoenerji santraline karşı çıktı. Sarıkaya, şunları söyledi:

"MERA HAYVANCILIĞI YAPILAN YERDE BİYOENERJİ SANTRALİ OLMAZ"

"Gördüğünüz alan beldemizin göbeğinde, merkezinde ve kalbindedir.  Burayı bu arkadaş meclisten geçirerek 49 yıllığına kiraladı. Meclis garantörüyle, Belediye garantörüyle bu alanda biyoenerji santralleri yapmak istiyor. Halbuki bu tarz santrallerin yerleşim yerine 3,5 km uzaklıkta olması gerekir. Burada biyoenerji santrali olmaz. Neden? Çünkü mera hayvancılığının olduğu yerde biyoenerji santrali olamaz. Çünkü buna uygun değil. Şimdi 49 yıl Köprülü halkı alınacak olan hibeye, krediye kefil ve garantör. Yani köyün kalbine bunu yapmak bir kere ahlaki değil. Biz yapılacak olan işlere engel olmuyoruz yapmak mı istiyor? Köyün dışına çıkarır, 3,5 kilometre uzaklığında tutar, orada yapar, biz de destek sunarız.

"BURASI AFRİKA CUMHURİYETİ DEĞİL"

Buraya biyoenerji santrali yapılması imkansız bir şeydir. Biz buraya elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Birçok vatandaşımızdan talep aldım. En son 2019 yerel seçimlerinde beldemizde belediye başkan adayıydım çok az bir oyla kaybettim. Seçimi arkadaşımız kazandı. Biz 40 aydır bu arkadaşa zaman zaman uyarılar yaptık, ama işlerini engellemedik. Sonuçta vatandaşımız yetkiyi vermiş belediye başkanı olmuş, bizim buna saygı göstermekten başka bir şansımız yok. Ama bütün kuralları hiçe sayarak istediğini yapmaya çalışırsa biz de buna karşı dururuz. Yani bizim halkımız bir Artvin gibi olacak, bir Cerrattepe gibi olacak, bir Kaz Dağları gibi, asla ve asla buraya çivi çaktırmayız. Ben bu nedenle İstanbul'dan buraya geldim benim görevim bu. Bu belde kapanmıştı ben açtım, bu beldede benim ve ailemin çok emeği ve alın terim var. Ben ömrümün son yıllarını burada geçirmek istiyorum ama beldemin değişik tahribatlarla yıkılmasından ve kapanmasından dolayı kimse burada yaşamak istemez. Bugün yanlış yapan bir gün mutlaka yargılanacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına ve adaletine zaman zaman sekteye uğrasa da inanıyoruz. Bugün iktidar gücünü arkasına alıp toplumu yok sayan bu anlayış yarın mahkum olacağına emin olsun. Burası dağ başı değil, burası Afrika Cumhuriyeti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Biz burada yanlışa izin vermeyeceğiz."

YORUMLAR
500
CHP Burdur İl Başkanı Açıkladı: AKP İl Başkanının Eşi Gençlik Hizmetleri Müdürü Oldu CHP Burdur İl Başkanı Açıkladı: AKP İl Başkanının Eşi Gençlik Hizmetleri Müdürü Oldu
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Sarıkaya, AK Parti, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köprülü Belediyesi'nin Biyoenerji Santrali Projesine Tepki: 'Mera Hayvancılığının Olduğu Yerde Biyoenerji Santrali Olmaz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Köprülü Belediyesi'nin Biyoenerji Santrali Projesine Tepki: "Mera Hayvancılığının Olduğu Yerde Biyoenerji Santrali Olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement