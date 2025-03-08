Haber: Kenan Kuzucu
(KIRIKKALE) - Ankara'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Kamil Göktepe, askeri tören eşliğinde memleketi Kırıkkale'de dualarla toprağa verildi.
96 yaşındaki Kore Gazisi Kamil Göktepe yaşamını yitirdi. Göktepe'nin cenazesi memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Alişeyhli Köyü'ne götürüldü. Göktepe için Alişeyhli Cami'sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı, ardından da Göktepe son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika › Yerel › Kore Gazisi Kamil Göktepe'nin Cenazesi - Son Dakika
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