Körfez'de Gemi Tahliyesi Başladı - Son Dakika
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Körfez'de Gemi Tahliyesi Başladı

24.06.2026 16:11
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IMO, ABD-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'ndan gemi tahliye planını uygulamaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), ABD- İran Savaşı nedeniyle Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliye planı kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını duyurdu.

IMO, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine ilişkin hazırlanan planı uygulamaya başladı. IMO Sözcüsü, "Tahliye planı kapsamında gemiler (Hürmüz Boğazından) geçmeye başladı" ifadesini kullandı.

LSEG gemi takip verilerine göre söz konusu plan kapsamında en az 2 kuru yük gemisi ve bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Verilere göre çoğunlukla kuru yük, kargo ve konteyner gemileri olmak üzere en az 35 ticari gemi daha boğazdan geçiş yapmaya hazırlanıyor.

IMO tarafından başlatılan tahliye planına göre gemiler Hürmüz Boğazını geçmek için mevcut trafik ayırma sisteminin güneyi ve kuzeyi olmak üzere iki rotayı kullanabilecek.

11 binden fazla denizci tahliye edilecek

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez yaptığı açıklamada, Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlayacaklarını duyurmuştu. Dominguez, tahliye operasyonunun İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı ülkeleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın iş birliği içinde gerçekleştirileceğini belirtmişti. Umman yönetimi ise tahliye planına ilişkin denizcilere bildirimde bulunmuştu. Bildirimde, IMO ile iş birliği içinde koordinatlarla tanımlanan geçici deniz koridorunun tüm gemilere sunulduğu belirtilerek, "Mevcut şartlarda çarpışma riskinin yüksek olması nedeniyle gemi trafiğinin kademeli ve kontrollü bir şekilde boşaltılması gerekmektedir. Bu riskleri azaltmak amacıyla IMO, Umman makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde gemi gruplarına dayalı aşamalı bir yaklaşım geliştirdi. Hürmüz Boğazından çıkan gemiler için iki rota kullanılabilir. Biri mevcut trafik ayırma sisteminin güneyi, diğeri ise kuzeyi. Belirlenen gruplara dahil olan gemilerle iletişime geçilecek ve IMO'nun koordinasyonunda ilgili taraflar tarafından kalkışlarıyla ilgili daha ayrıntılı talimatlar verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de Gemi Tahliyesi Başladı - Son Dakika

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