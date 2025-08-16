Körfez\'de Vefa ve Veda Gecesi

Körfez'de geleneksel hale gelen vefa ve veda gecelerinin sonuncusu, Çamlıtepe Mahallesi Şirin Camii bahçesinde gerçekleştirildi. Şirin Camii ve Kur'an Kursu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen programda, Kur'an kursuna devam eden 402 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı.

Geceye Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, Derince Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yaman, cami cemaati, Kur'an kursu hocaları, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri katıldı. Programda konuşan Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, günümüz gençlerinin teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek, "Evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bugün bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medya çocuklarımızın zihinlerini esir alıyor. Bizi kavgaya, fitneye ve huzursuzluğa götürüyor. Eskiden bir evde 10 kişi yaşar, tek yemekle mutlu olurduk. Çünkü bizim için eşya değil, anne-baba, evlat ve Allah'ın rızası önemliydi. Dertlerimiz değişti, çocuklarımız elimizden kayıp gidiyor. İnternet ve bilgisayar çocuklarımızın kafasına yanlış fikirler yüklüyor. Bizler uyanmak zorundayız. Geleceğimiz, evlatlarımızı İslam'a, vatana ve millete hizmetkar olarak yetiştirmekle mümkün olacaktır" dedi.

402 öğrencimiz eğitim aldı

Cami Dernek Başkanı Aziz Barı ise "Burası bir külliye gibi çalışıyor. Bu yıl yaklaşık 402 öğrencimiz eğitim aldı. 250 kızımız, 152 erkek öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları ezberledi. Söz verdiğimiz gibi, ezberlerini tamamlayan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin Kur'an tilavetleri, dualar ve yapılan ikramlarla sona erdi. - KOCAELİ