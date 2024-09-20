Körfezliler Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Körfezliler Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti

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Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi'nden 200 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında Nevşehir'de Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında farklı türbeleri de gezen katılımcılar, 3 gün süren etkinlik sonrasında gezilerini tamamladılar.

20.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:17
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Körfezliler Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'nde

KOCAELİ - Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi'nden 200 kişi, Nevşehir'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikle Nevşehir'e gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı 5 yolcu otobüsü ile seyahati gerçekleştirilen 200 Körfezli, Hacıbektaş ilçesindeki 5 Taşlar mevkiinde Kocaeli Büyükşehir tarafından yeni inşa edilen tesislerde konakladı. Yeni yapılan bu tesislerde 220 yataklı prefabrik barınma, AŞ evi, mutfak gibi çok imkan sunuldu. Ziyaret sırasında, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Balım Sultan Türbesi, Çilehane ve Ozanlar Diyarı ziyaret eden Körfezliler, son gün ise Kırıkkale'deki Hasan Dede Türbesi'ni gezerek geziyi tamamladı. Ziyaret sonunda konuşan Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan, "Bu seyahate bizimle katılan kıymetli dostlara ve tesisleri yaparak seyahatimiz için bize 5 otobüs sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'a, her zaman yanımızda olan koordinatör Mutlu Beyazgül'e bizi buraya kadar taşıyan otobüs kaptanlarına çok teşekkür ederim" dedi

Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan, Mutlu Beyazgül'e plaket taktim etti. 3 gün süren etkinliklerin ardından gezi sona erdi.

Körfezliler Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfezliler Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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