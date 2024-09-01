Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Sondaj Çalışmalarına Karşı Çıktı - Son Dakika
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Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Sondaj Çalışmalarına Karşı Çıktı

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Ordu'nun Korgan Yaylası'nda Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmasına karşı çıkan Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşlar, çalışma yapılan alana giderek tepki gösterdi. Tepkiler üzerine sondaj çalışmaları durduruldu.

01.09.2024 16:15  Güncelleme: 16:59
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Korgan Yaylası'nda Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmasına karşı çıkan Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşlar, çalışma yapılan alana giderek çalışmalara tepki gösterdi. Tepkiler üzerine sondaj çalışmaları durduruldu.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj için daha önce Ordu Valiliği Mera Kurulu olumsuz karar vermişti. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurusu üzerine yeniden toplanan Mera Kurulu bu kez sondaj ve yol çalışmasını uygun gören karar verdi. Bu karar üzerine Ordu Çevre Derneği, Ordu İdare Mahkemesi'ne Mera Kurulu'nun ikinci kararının iptali için yürütmeyi durdurma davası açtı.

Valiliğini olumlu kararı sonrası şirket makinelerini yaylaya çıkardı çalışma başlattı

Ordu Valiliği Mera Kurulu'nun ikinci kez verdiği karar sonrası şirket, sondaj araç gereklerini yaylalara getirerek çalışmalara başladı. Yöre halkı, maden işletmeciliğinin başlamasıyla birlikte Korgan'ın Çobantepe, Taşkesiği, Kabatuzla, Keçiören, Adatepe yaylaları ve Aybastı ilçesi Perşembe Yaylasının zarar göreceği gerekçesiyle çalışmalara tepki gösterdi.

Şirket görevlileriyle tartışan yurttaşlar çalışmaları durdurdu

Maden çalışmasıyla birlikte meralarının kullanılmaz hale geleceğini, hayvancılığın olumsuz etkileneceğini, suların kirleneceğini belirten Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, sondaj çalışmalarının iptal edilmesi için Aybastı Perşembe Yaylası'nda toplanarak çalışmaların yapıldığı alana  gitme çağrısı yaptı. Yapılan çağrı sonrası Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, Ordu Çevre Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği Temsilciliği, Ordu Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Derneği, Korgan Muhtarlar Derneği, DİSK Emekli Sen temsilcileriyle, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, partiler, dernek temsilcileri, Korganlılar ve Aybastılılar Perşembe Yaylası'nda toplandı.

Yaklaşık 400 kişinin sondaj alanına giderek tepki göstermesi ve milletvekili, belediye başkanları ve platform temsilcilerinin yaptıkları konuşmalar üzerine çalışmalar durduruldu. Platform sözcüleri çalışma olup olmadığının her gün kontrol edileceğini ve çalışma olursa daha kalabalık geleceklerini çalışmaları engelleyeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Sondaj Çalışmalarına Karşı Çıktı - Son Dakika

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