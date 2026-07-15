Korkuteli\'nde 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu Anıldı

Korkuteli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli'ne bağlı Yazır mahallesindeki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 10. Yılında Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Korkuteli'ne bağlı Yazır mahallesinde bulunan mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma töreninde Korkuteli Müftülüğüne bağlı İmamlar şehit mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mezarlıkta katılımcılara hitap eden 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "Milli birlik günümüz hayırlara vesile olsun. Bugün 10 yıl önce dış güçlere peşkeş çekmeye çalışan şarlatanların yüzüstü bırakıldığı gündür. Bugün yaş günü değil, onur günümüzdür. Biz anlı açık başı dik olarak hareket etmekteyiz. O çapulculara memleketimizi bırakmamak için şehit verdiğimiz için gururluyuz. Onun içindir ki boynu büyük değiliz. Cesaretiyle yaşamayanlar esaretiyle ölür. Bizler cesaretliyken yaşayan, esaret altında yaşamaktansa, şerefli ölmeyi tercih eden bir milletin torunlarız. Çünkü mektebinde şehadet olan milletin geleceğinde esaret yoktur. Bir toprağın toprak olması, vatan olması için bir bedel olması lazım. O bedel candır. O bedel kandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için bu millet her zaman teyakkuz halindedir, her zaman uyanık olmak mecburiyetindedir" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, "Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ama acımız hala taze. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu ülkenin şehitleri bütün çiçekleri hak ediyor. Onlar bizim onurumuz, gururumuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA