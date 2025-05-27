Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Yerel

Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi TBMM\'ye Sunuldu
27.05.2025 12:35  Güncelleme: 12:40
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İzmir'den başlayan korsan taşımacılıkla mücadele, TBMM'de yasalaşma aşamasına geldi. Yeni kanun teklifi, ruhsatsız taşımacılık yapanlara 100 bin TL para cezası ve 30 gün süreyle ehliyete el konulmasını öngörüyor. Esnaf temsilcileri, cezaların artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İzmir'den başlayan ve uzun süredir sürdürülen korsan taşımacılıkla mücadele Ankara'da karşılık buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi yasalaşırsa, ruhsatsız taşımacılık yapan kişilere 100 bin TL para cezası uygulanacak ve ehliyetlerinin ise 30 gün süreyle el konulacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsan taşımacılıkla alakalı belli bir noktaya gelmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

TBMM sunulan 36 maddelik "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", korsan taşımacılığın önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Teklifin kanunlaşması halinde; ilgili belediyeden çalışma izni veya ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100 bin TL idari para cezası verilecek. Aynı zamanda bu kişiler hakkında da 30 gün süreyle sürücü belgesi geri alma cezası uygulanması bekleniyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kanun hakkında kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Başkan Özkan, "Biz İzmir'de bundan yaklaşık 5 ay önce korsan ile ilgili bir ses verdik ve bu sesimiz çok şükür ilgili yerlere duyuruldu. Tüm Türkiye'nin sorunu olan korsan taşımacılıkla ilgili İzmir'den başlattığımız mücadelede belli bir noktaya geldiğimizi görmek esnafımız adına bize mutluluk verdi" diye konuştu.

"30 gün ehliyeti almak yeterli değil"

36 maddelik "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulduğunu belirten Başkan Özkan, "Konunun 28 Mayıs'ta Meclis'te görüşüleceği bilgisi tarafımıza ulaştı. Bu kanun tasarısının içeriğinde, 'korsan taşımacılık' tabir edilen yasadışı taşımacılıkla ilgili olarak ilgili belediyesinden çalışma izni, çalışma ruhsatı almayan kişilere 100 bin lira para cezası gibi ciddi bir para yaptırım uygulanacak. Yine bu şekilde çalışıp yakalanan sürücülere de 30 gün süreli ehliyetlerine el konulacak. Bu son derece olumlu bir gelişme biz esnafımız için, korsanla mücadele için. Ancak şurada hemen belirtmem gerekiyor; zaman içerisinde bu caydırıcılık, uygulanan cezalar aradan belirli bir süre geçtikten sonra ilk etkisini kaybediyor. Biz ehliyete 30 gün süreyle el konulmasının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Federasyon nezdinde de yapmış olduğumuz çalışmalarda talebimiz 6 ay ehliyetlerin el konulmasıydı. Bu sürenin tekrar değerlendirilip, 30 günün 6 ay olarak revize edilmesini esnaf camiası olarak yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

"İzmir'den ses olduk"

Cezaların sadece sürücüye değil, aracını bu sürücüye teslim eden araç sahibinin de sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Başkan Özkan, "Yine burada korsan ile ilgili denetimlerde sürücünün dışında yolcunun da, 'Evet ben bu araca ticari amaçla bindim' demesi durumunda cezai uygulama söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu da denetimi etkisizleştiriyor. Burada yeni bir uygulama, yeni bir sistem geliştirerek yolcunun illaki 'ben ticari araç olarak bunu kullandım' ifadesinin yerine farklı delillerle bu denetimlerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bizler kararlılıkla esnafın ekmeğini haksız yere paylaşmak isteyenlerle İzmir'den bir ses olduk, bir mücadele başlangıcı yaptık. İzmir biliyorsunuz Türkiye'de hep ilklerin şehri, ilklerin kenti. Biz de bu duygu ve düşüncelerle İzmir'den bu hareketi başlattık. Bunun yankıları arkadan bir suya taş atıp da bir dalga misali işte Antalya, İstanbul, Ankara gibi illerde bu konuda bizim arkamızdan bu konuyla ilgili sesini yükselttiler" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Hukuk, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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