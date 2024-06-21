Koşapınar Köyü Geleneksel Festivali Coşkusu

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Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde düzenlenen geleneksel festivalinde çifte bayram coşkusu yaşandı.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen festivale katılım oldukça yoğun oldu. Sılayırahim için memleketlerine gelen yurt dışı ve yurt içinden yüzlerce Koşapınarlı, köye ait ormanlık meşe alanında buluştu.

İki gün devam eden festivalde renkli görüntüler yaşandı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte halaylar çekildi çocuklar için düzenlenen yarışmalar keyifli anlar yaşattı.

Festivalde konuşan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın: "Bugün burada bir toy var"

Prof. Dr. Kamil Aydın, Aşkale ve Koşapınarlı kadim dostları olduğunu belirterek, "Dünyanın Türkiye'nin her bölgesinden gelen hemşerilerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün burada bir toy var. Bir şölen var. Bu topraklara mensubiyeti olanlar buradalar" dedi.

Festivale 2 bin kişi katıldı

Festivale MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Müdür Yardımcısı Erdal Deligöz, İngiltere Türk Dünyası Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu, İstanbul Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İslam Deligöz, Koşapınar Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Bilen, İstanbul Erzurumlular Dernekleri Federasyon Başkanı Kemal Kulaçoğlu, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, MHP Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal, MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Seyfettin Liman, MHP Aziziye Belediyesi meclis üyesi Mahmut Budakın ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinlikte Koşapınarlılar aileleriyle piknik yapıp, hemşehrileriyle unutulmaz bir gün geçirdi. - ERZURUM