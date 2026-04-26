Köşk'lü öğrenciler Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde büyük bir başarıya imza attılar - Son Dakika
26.04.2026 17:30  Güncelleme: 17:31
İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Worldchefs (Dünya Şefler Birliği) akreditasyonunda gerçekleştirilecek festival, Alaçatı'da gastronomi dünyasını buluşturdu. Gastronomi odağını güçlendiren yarışma ve etkinlik programlarıyla göz doldurdu. Köşk MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri; En İyi Lise Ekip kategorisinde 2.'lik, Restoran Et Tabağı kategorisinde Nurşiyan Sepet ile 2.'lik ve Restoran Başlangıç Tabağı (Kümes Hayvanları) kategorisinde Fatma Kirtepe ile 3.'lük elde etti.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi öğrencilerinin elde ettikleri bu başarı sonrası, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen değerli öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Geleceğin şefleri ile gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

