Kosova'da Osmanlı eseri Namazgah'ın çevre düzenlemesi Türk askerleri tarafından yapıldı

Yerel

Balkan ülkesi Kosova'nın Prizren şehrinde en eski Osmanlı eseri olan Namazgah'ın çevre düzenlemesi Türk askerleri tarafından yapıldı.

Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, Fatih Sultan Mehmet döneminde 21 Haziran 1455 tarihinde yapılan ve Prizren halkı arasında "Kırık Cami" olarak bilinen Namazgah'ın çevre düzenlemesini gerçekleştirdi, ışıklandırma sistemlerini yeniledi. Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Osmanlı mirasına sahip çıkıyoruz"

Namazgah'ı ziyaret eden Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, "Bugün burada bulunmamızın bir sebebi Osmanlı mirası olan, Fatih Sultan Mehmet zamanında Kosova'da ilk yapılan Türk anıtı mirası olan Namazgah'ın bakımının yapılması konusunda Albayımızla görüştük. Kosova Türk Temsil Heyeti burada bazı çalışmalar yaptı, onarımlar yaptı. Bahçe düzenlemeleri yapıldı. Buranın tamamen bakıma ihtiyacı olduğunu her zaman söylüyoruz belediye ile de görüştü. Bu açıdan tabur komutanımıza minnettarız. Türk Temsil Heyeti'nin burada olması bizim açımızdan çok guru verici, yararlı ve faydalı olmuştur. Bu tarihi mirasın korunması için biz başkonsolosluk olarak her konuda tüm imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca Kosova'da değil, dünyanın her tarafındaki tarihi mirasımızın korunması için tüm temsilciliklerimizin seferber olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz burada, bu güzel parkta Kosovalıların özellikle Prizrenlilerin gelip dinlenmelerini ve bu güzel tarihi mirası korumaları ve buradan yararlanmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmanlı'dan sonra yerine sağlık ocağı ve iş yeri yapılmıştı

Öte yandan 2002'de Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ve Kosova'nın bazı kurumlarının desteğiyle tekrardan onarılmıştı. Osmanlı'nın Kosova'dan çekilmesiyle Sırp rejimi tarafından yıkılan ve üzerine sağlık ocağı yapılan tarihi Namazgah, Türk askerinin 1999 yılında Kosova'ya girmesiyle tekrar gündeme getirilmiş, o dönemdeki adıyla Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı ile Prizren Belediyesi ve Prizren Tarihi Anıtları Koruma Enstitüsü arasında 28 Ağustos 2001'de imzalanan protokolle başlayan restorasyon çalışmaları, 5 Nisan 2002'de tamamlanmıştı. Prizren Belediyesi'ne devredilen tarihi Namazgah'ın son birkaç yıldır çevre düzenlemesi ve etrafında ışık sistemlerinin yenilenmemesi halk arasında tepki çekmişti. - PRİZREN