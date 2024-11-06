Kosovalı Öğrenciler Bursa'yı Geziyor - Son Dakika
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Yerel

Kosovalı Öğrenciler Bursa'yı Geziyor

Kosovalı öğrenciler, Bursa ve İstanbul'daki tarihi mirası yerinde keşfetti, kültürel deneyim kazandı.

06.11.2024 23:46
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Kosovalı öğrenciler Bursa'yı keşfediyor

BURSA- Türkiye'yi gezen Kosovalı öğrenciler Osmanlı Devletinin Başkenti Bursa'da tarihi ve kültürel mirası yerinde inceledi.

"Hayal et keşfet, Vakfet" projesi kapsamında 18 öğrenciden oluşan grup, ilk olarak İstanbul'da gezip tarihi eserleri keşfettikten sonra, Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden biri olan Bursa'ya geçerek, buradaki tarihi ve kültürel mirası yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bursa'daki etkinlikte, öğrenciler sadece şehrin mimari zenginliklerini görmekle kalmadı, aynı zamanda Osmanlı'nın kültürel mirasına dair derinlemesine bilgiler edindiler.

Kosova'dan gelen öğrenciler arasında mimarlık okuyan Ereza Kastratlı, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bu 5 gün içerisinde çok güzel yerlere gittik. İstanbul ve Bursa'daki önemli yapıları gezme fırsatımız oldu. Süleymaniye Külliyesi, Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Külliyesi, Kuş Evleri gibi yerleri ziyaret ettik ve her birinden çok şey öğrendik. Bu geziler sadece tarihi öğrenmek değil, aynı zamanda kültürel anlamda bize yeni bakış açıları kazandırdı."

Tıp öğrencisi olan Amer Suma ise, bu tür etkinliklerin kendileri için ne kadar değerli olduğunu vurgularken, " Öğrenciler olarak burada gördüğümüz yazmalar, hat sanatı ve maneviyat gerçekten bizi çok etkiledi. Bu kültürel zenginlikleri görmek, anlamak ve takdir etmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

Gezi programı, Kosovalı öğrencilerin hem İstanbul'un hem de Bursa'nın tarihi güzelliklerini keşfetmelerinin yanı sıra, iki kültür arasındaki bağları güçlendirmeye ve koruma sorumluluğuna da yardımcı oldu. Öğrenciler gezi deneyiminin ardından, Bursa ve İstanbul'daki tarihi eserlerin izlerini taşıyan ve kültürel mirası anlamaya yönelik derinleşen bakış açılarıyla ülkelerine dönecekler. Bursa'da Ulu Cami gezisini tamamlayan Kosovalı öğrenciler sırasıyla Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Muradiye Külliyesi gezilerinin ardından yarın İstanbul'a giderek turu tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kosovalı Öğrenciler Bursa'yı Geziyor - Son Dakika

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