Köy Enstitüleri\'nin 84. Kuruluş Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi

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Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Köy Enstitülerinin Günümüzdeki Anlamı" konulu panel düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki panelin oturum başkanlığını Ali Kocabaş ve Andaç Çuhadar yaptı. Panelde; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Doğan Çetinkaya, "Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminin Sosyo-Politik Özellikleri", Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Kurucu Genel Başkanı Prof. Kemal Kocabaş, "Köy Enstitüleri Deneyimi" ve ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Pervin Oya Taneri de "Günümüzde Eğitim Politikaları ve Düşündürdükleri" başlıklarında sunum yaptı.

Panele Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Karalar, "Köy Enstitüleri'nin ne kadar önemli ve değerli işler yaptıklarını bizlere anlatan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ile çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunun en önemli adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yılını kutluyor; Başöğretmen'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.