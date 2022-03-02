Köy köy gezerek 33 bin çocuğu sevindirdi - Son Dakika
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Köy köy gezerek 33 bin çocuğu sevindirdi

02.03.2022 09:15
Köy köy gezerek 33 bin çocuğu sevindirdi

BİTLİS (İHA) – Hayırsever Şaban Bingöl adlı genç, 5 yıldır topladığı çeşitli yardımları köy köy dolaşarak yaklaşık 33 bin çocuğa ulaştırdı.

BİTLİS (İHA) – Hayırsever Şaban Bingöl adlı genç, 5 yıldır topladığı çeşitli yardımları köy köy dolaşarak yaklaşık 33 bin çocuğa ulaştırdı.

Aslen Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ikamet eden Şaban Bingöl, Instagram hesabında kampanya düzenleyerek topladığı ayakkabı, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemeleri 12 ilde 95 köyde bulunan çocuklara hediye ediyor. Özellikle doğu illerindeki köylere giden Bingöl, topladığı giyim, kırtasiye ve oyuncak malzemelerini kendi imkanlarıyla çocuklara hediye ediyor.

Sosyal medyada ünlüler dahil birçok takipçisi olan Bingöl, bu vesile ile topladıkları yardımlarla çocukların gönlünde taht kurdu. Şimdiye kadar 12 il 95 köye giden Bingöl, bu gönüllülük harekatına destek bulduğu sürece devam etmek istediğini söyledi. Bingöl, "Yaklaşık 5 yıldır köy köy dolaşıp çocuklara giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtıyorum. Yaptığım bu yardımdan dolayı mutluyum. Bugün ise sabah erken saatlerde kalkıp Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki öğrencilerimize bot, mont, oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundum. Bu konuda bana maddi manevi destek çıkan herkese müteşekkirim. Instagram hesabımda bazen yardımlarla ilgili kampanyalar düzenliyorum. Bana hesabım üzerinde ulaşıp yardım yapmak isteyenlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

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Diyarbakır, Instagram, Bitlis, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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