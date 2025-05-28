Köy Okullarına Bilgisayar Desteği - Son Dakika
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Yerel

Köy Okullarına Bilgisayar Desteği

28.05.2025 16:50
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Keles'teki köy okullarına toplam 64 bilgisayar teslim edildi, eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor.

Köy okullarına teknoloji desteği

BURSA - Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Keles Kaymakamlığı tarafından 5 okula toplamda 64 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Keles Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Köy Okulları Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi' ile köy okullarına bilgisayar dağıtıldı. Proje kapsamında; Baraklı İlkokulu'na 7 adet, Gelemiç İlkokulu'na 2 adet, Kıranışıklar İlk ve Ortaokulu'na 15 adet, Keles İmam Hatip Anadolu Lisesi Pansiyonu'na 15 adet, Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu'na 15 adet olmak üzere toplam 64 bilgisayar, okullara teslim edilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. Donanım bakımları yapılan, temizliği gerçekleştirilen ve yeniden işletim sistemleri yüklenen bilgisayarlar, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitimine katkı sunacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Bugün burada, toplumsal sorumluluğun ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının güzel bir örneğini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Köy Okulları Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi' kapsamında, Adliyemizde aktif olarak kullanılmayan 64 adet bilgisayar, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek eğitime kazandırıldı. Donanım bakımları yapılan, fiziksel temizlikleri gerçekleştirilen ve işletim sistemleri yüklenen bu bilgisayarlar, artık çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunacak. Proje kapsamında; Baraklı İlkokulu'na 7 adet, Gelemiç İlkokulu'na 2 adet, Kıranışıklar İlk ve Ortaokulu'na 15 adet, Keles İmam Hatip Anadolu Lisesi Pansiyonu'na 15 adet, Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu'na 15 adet bilgisayar kurulumu gerçekleştirildi. Bu proje, yalnızca bir teknik destek değil; aynı zamanda çocuklarımızın teknolojiye erişimini kolaylaştıran, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan anlamlı bir adım. Özellikle köy okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu değerli projede emeği geçen başta Bilgi İşlem Müdürlüğümüz olmak üzere, katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; kurulumu yapılan bilgisayarların öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Keles Kaymakamlığı, Adalet Bakanlığı, Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Yaşam, Keles, Bursa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy Okullarına Bilgisayar Desteği - Son Dakika

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