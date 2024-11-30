Köyceğiz\'de Genç ve Çocuk Gönüllüler Buluştu

Yerel

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü genç gönüller ile çocuk gönülleri Toparlar Merkez Camiinde buluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlatmış olduğu İlkokul öğrencilerine yönelik 'Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesi kapsamında Köyceğizli genç gönüller Toparlar Merkez Camiinde çocuk gönüllerle bir araya geldi. İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Din görevlileri rehberliğinde gerçekleşen buluşmada çocuklar genç gönüllü büyükleriyle hoş vakit geçirip hem eğlenip hem sosyal ve sportif faaliyetlerde bulundular. Hep birlikte yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi. - MUĞLA