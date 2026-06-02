Tazelenme Üniversitesi\'nden mezuniyet kahvaltısı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitimini sürdüren Tazelenme Üniversitesi'nde sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında bulunan kafede sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programında buluştu. Kahvaltı programı açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Köyceğiz Kampüsü öğrencilerinin oluşturduğu koro sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından program sonunda okulda 4 yılını tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ener yaptığı açıklamada; "Okulumuzun sene sonu tatile girecek olması nedeniyle arkadaşlarla hep birlikte olup hem öğretmenlerimize teşekkür etmek hem de 2019 yılından bu yana yıllardır aksatmadan devam ederek 4 yılını tamamlamış arkadaşlarımıza mezuniyet töreni düzenlemek için kahvaltı etkinliği hazırladık. Törende Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi olarak ilk mezunlarımız için mezuniyet belgesi takdim ettik. Ayrıca mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler için kep fırlatma töreni gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın heyecanı görülmeye değerdi. Bu arkadaşlarımız devam etmek isterlerse Yüksek, doktora ve profesörlük unvanları için yarışacaklar ileri yıllarda. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA