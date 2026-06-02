Tazelenme Üniversitesi'nden mezuniyet kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tazelenme Üniversitesi'nden mezuniyet kahvaltısı

Tazelenme Üniversitesi\'nden mezuniyet kahvaltısı
02.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi'nde sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı düzenlendi. Koroyla şarkılar söylendi, 4 yılını tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi ve kepler fırlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitimini sürdüren Tazelenme Üniversitesi'nde sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında bulunan kafede sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programında buluştu. Kahvaltı programı açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Köyceğiz Kampüsü öğrencilerinin oluşturduğu koro sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından program sonunda okulda 4 yılını tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ener yaptığı açıklamada; "Okulumuzun sene sonu tatile girecek olması nedeniyle arkadaşlarla hep birlikte olup hem öğretmenlerimize teşekkür etmek hem de 2019 yılından bu yana yıllardır aksatmadan devam ederek 4 yılını tamamlamış arkadaşlarımıza mezuniyet töreni düzenlemek için kahvaltı etkinliği hazırladık. Törende Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi olarak ilk mezunlarımız için mezuniyet belgesi takdim ettik. Ayrıca mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler için kep fırlatma töreni gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın heyecanı görülmeye değerdi. Bu arkadaşlarımız devam etmek isterlerse Yüksek, doktora ve profesörlük unvanları için yarışacaklar ileri yıllarda. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tazelenme Üniversitesi'nden mezuniyet kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Tazelenme Üniversitesi'nden mezuniyet kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.