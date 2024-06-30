Köyceğiz Kent Konseyi Başkanı Erdem Mersin Seçildi - Son Dakika
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Köyceğiz Kent Konseyi Başkanı Erdem Mersin Seçildi

Köyceğiz Kent Konseyi Başkanı Erdem Mersin Seçildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nda Erdem Mersin başkanlığa seçildi. Mersin, yeni dönemde projeler üretecek çalışma gruplarının oluşturulması için herkesi birlikte çalışmaya davet etti.

30.06.2024 17:04
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilirken, başkanlığa Erdem Mersin seçildi.

Köyceğiz Kent Konseyi seçimlerinin sonucunda başkan olarak seçilen Erdem Mersin'in yönetimi Bilge Kınalı, Hatice Körpe, Ramazan Yorulmaz, Aytekin Türk, Ayşe Yeşil Uysal, Mutlu Ünal, Hüsniye Berkul'dan oluştu. Köyceğiz Kent Konseyi Başkanı seçilen Erdem Mersin yaptığı açıklamada, "İlçemizin en geniş katılımlı demokratik kitle örgütü olan Kent Konseyimiz yeni dönemde yeni bir vizyon ile görevini sürdürecektir. Bu bir başlangıç, önümüzde projeler üretecek, sunacak çalışma gruplarımızın oluşturulması var. Köyceğiz'e gönül vermiş herkesi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Katılımcılara teşekkürler" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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