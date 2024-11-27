Köyceğiz Öğrencileri Denizli'yi Gezdi - Son Dakika
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Köyceğiz Öğrencileri Denizli'yi Gezdi

Köyceğiz Öğrencileri Denizli\'yi Gezdi

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, Denizli'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek eğlendi.

27.11.2024 09:24
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Denizli'yi gezdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sosyal faaliyetler kapsamında, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile tarih ve doğanın buluştuğu kent Denizli'ye gezi düzenledi. Denizli gezisi kapsamında Afrodisias Antik Kenti, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti, Forum Çamlık gezildi. Öğrenciler Denizli'nin birçok tarihi ve kültürel mekanını ziyaret etme imkanı buldu. Denizli gezisinde öğrenciler öğrenmenin yanında eğlenme imkanı da buldu. Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri yapılan kültür gezisinden mutlu oldular, geziyi düzenleyen öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz Öğrencileri Denizli'yi Gezdi - Son Dakika

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