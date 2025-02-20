Köylülerden Hayata Kurtaran Yardım

Yerel

Bu sefer hayat kurtaran ambulansa yardım ettiler

Ambulans kaymasın diye traktörle indirdiler

DÜZCE - Düzce'nin yüksek kesimli köylerinden birisi olan Yayla köyüne giden ambulans kar yağışı sebebi ile geri dönemeyince köylülerin traktör yardımı ile hastaneye gönderildi.

Olay sabah saatlerinde Boğaziçi bölgesinde bulunan ve 508 metre yükseklikte ki Yayla köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile kapanan yollara rağmen, Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğine vertigo rahatsızlığı olan hasta için başvuru yapıldı. Ambulans ekipleri karlı yolda ilerleyerek hastaya ulaştı. Hastanın evinde yapılan müdahalenin ardından şahsın hastaneye kaldırılması gerektiğinden ambulansa alındı. Fakat dönüş yolunda zeminin kayganlaşması sebebi ile ambulans rampa aşağıya inme konusunda sıkıntı yaşadı. Köylüler durumu fark ederek harekete geçti. Ambulansa halat bağlayan köylüler traktör ile ambulansın kontrollü bir şekilde inmesini sağladı. Hasta, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.