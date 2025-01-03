Kozan'da Ferdi Tayfur'a Vefa - Son Dakika
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Kozan'da Ferdi Tayfur'a Vefa

Kozan\'da Ferdi Tayfur\'a Vefa

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Kozan'da fotoğrafları asıldı ve şarkıları dinletildi.

03.01.2025 13:15
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi dün hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğraflarını ilçenin her tarafına asıp, sokaklarda onun şarkılarını dinletti.

Adanalı ünlü sanatçı Ferdi Tayfur dün Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Cumartesi günü İstanbul'da törenin ardından toprağa verilecek. Sanatçının Adanalı hemşehrileri de onu unutmayarak vefa örneği gösteriyor. Kozan ilçesinde Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur'un fotoğraflarını astırdı. Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden sinevizyon eşliğinde Tayfur'un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip, şarklarını tüm Kozanlılara dinletti. Armağan, "Dün aldığımız acı bir haberle Adanalı olarak derin bir üzüntüye kapıldık. Adanalı hemşehrimiz Ferdi Tayfur'u kaybetmek bizi derinden yaraladı. Biz de bugün kendimizce ahde vefa için fotoğraflarını astık. Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. Onun ölümüyle bir devir kapandı. Üzüntümüz çok büyük. Aracımızla kliplerini gösteriyoruz. Bir nebze olsun acımızı dindirip, Ferdi Tayfur'u da halkımıza son bir kez göstermek istedik. Ne kadar büyük bir usta olduğunu görsünler istedik. Vatandaşlar da bu durum karşısında duygulu anlar yaşadı. O bir şarkıcı değil Ferdi Babaydı" dedi.

Sokakta Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan, fotoğraflarını gören Selma Karabudak ise, "Çok üzgünüm, hemşehrimizi kaybettik. Sokaklarda şarkılarının çalınması da duygulandırdı beni" diye konuştu.

Ali Beldaş isimli vatandaş ise, "Acımız çok büyük devletimizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Ferdi Tayfur'a Vefa - Son Dakika

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