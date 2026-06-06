Kozan\'ı il olma heyecanı sardı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinin il statüsüne kavuşması yönündeki beklenti, kentte yeniden gündeme geldi. Artan nüfusu ile Kozan'da vatandaşları il olma heyecanı sardı.

Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerin il olacağı beklentisi Kozanlı vatandaşları heyecanlandırdı. TÜİK verilerine göre nüfusu 132 bin 572 olan Kozan'ın il olma beklentisi ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşıladı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan'ın tarih boyunca bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, il olmasının sadece ilçe için değil çevre ilçeler için de önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

"Tarih boyunca bölgesine yön veren önemli bir merkez olmuş"

Kozan'ın geçmişte vilayetlik yapmış köklü bir şehir olduğunu kaydeden Atlı, "Kozan kadim bir şehir. Tarih boyunca bölgesine yön veren önemli bir merkez olmuş. Bugün 130 bini aşan nüfusuyla, kamu kurumlarıyla ve ekonomik yapısıyla bölgenin cazibe merkezi konumunda. Adliyemiz, hastanemiz ve birçok kamu kurumumuz çevre ilçelere de hizmet veren bölgesel bir yapıda çalışıyor. Bu nedenle Kozan'ın il olması hem ilçemiz hem de çevre ilçeler açısından önemli kolaylıklar sağlayacaktır" dedi.

İl olmanın ekonomik açıdan da önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Atlı, "Kozan tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri. Bal, hurma, keçiboynuzu ve narenciye üretiminde ilk 5 sıralamasındayız ve önemli bir yere sahibiz. İl olmamız durumunda teşvik sisteminde de önemli avantajlar elde edeceğiz. Sanayi yatırımları artacak, istihdam imkanları genişleyecek ve bölgenin kalkınması hızlanacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar Ali Yılmaz, Kozan'ın il olmasının bölgeye yeni yatırımlar kazandıracağını belirterek, "Gençlerimiz için yeni iş imkanları oluşur. Organize sanayi bölgemiz büyür. Aladağ, Feke, İmamoğlu, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi çevre ilçelere daha hızlı hizmet ulaştırılabilir. Kozan'ın il olmasının bölgeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Hasan Çincik isimli vatandaş da nüfusu sürekli artan ve her geçen yıl büyüyen Kozan'ın il olmayı hak ettiğini söyledi.

"Kozan il olursa yatırım gelir ve ticaret canlanır"

Kentte 25 yıllık esnaflık yapan Şahin Kurt da il olma beklentisinin ilçede uzun yıllardır konuşulduğunu belirterek, "Kozan il olursa şehir daha hızlı gelişir, yatırım gelir ve ticaret canlanır. Bu durum hem esnaf hem de vatandaş açısından önemli avantajlar sağlar" ifadelerini kullandı.

Esnaf Barış Yüce ise il statüsünün özellikle genç nüfus için önemli fırsatlar oluşturacağını belirterek, "Yatırımcıların bölgeye gelmesi, iş imkanlarının artması ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması açısından Kozan'ın il olması önemli olacaktır" dedi. - ADANA