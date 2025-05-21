Kozlu'da Yavru Kediler Duvar Boşluğunda Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Kozlu'da Yavru Kediler Duvar Boşluğunda Mahsur Kaldı

Kozlu\'da Yavru Kediler Duvar Boşluğunda Mahsur Kaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kamu kurumuna giren anne kedinin yavruları duvar boşluğuna düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla yavru kedileri kurtardı.

21.05.2025 09:45  Güncelleme: 09:48
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kamu kurumuna giren anne kedinin yavruları duvar boşluğunda mahsur kaldı. Çalışanlarının sesleri duyması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yavru kediler operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, anne kedi henüz bilinmeyen bir nedenle iki yavrusunu duvar boşluğuna düşürdü. Yavru kedilerin seslerini duyan personel, ilk olarak kendi imkanlarıyla kedilere ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kedilerin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Kedilerin katlar arasındaki duvar boşluğuna düştüğü anlaşılınca ekipler, kontrollü şekilde duvarı kırmaya başladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla yavruları tek tek çıkardı. Yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozlu'da Yavru Kediler Duvar Boşluğunda Mahsur Kaldı - Son Dakika

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