Kozlu Sahilinde Çöp Döküm Alanıyla İlgili Proje Başlatılıyor

(ZONGULDAK) – Zonguldak'ın Kozlu sahilinde 30 yıl boyunca kullanılan vahşi çöp döküm alanıyla ilgili çevresel zararların önlenmesi amacıyla denizle bağlantının kesilmesi için proje başlatılacağı açıklandı. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz gelişmeyi olumlu bulurken, geçmişte verilen ancak uygulanmayan sözleri hatırlattı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi sahilinde uzun yıllar çöp döküm alanı olarak kullanılan bölgede çevresel zararların önlenmesi amacıyla yeni bir proje başlatılması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kozlu sahilinde yer alan ve geçmişte "vahşi çöp depolama alanı" olarak kullanılan bölgede, denizle olan ilişkinin kesilmesi için proje çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Bakan Murat Kurum imzasıyla verilen yanıtta, öğrenci yurtları, öğretmenevi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzunun bulunduğu kıyı şeridindeki zemin aşınmalarının önlenmesi amacıyla Zonguldak Belediyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde ortak bir proje geliştirileceği belirtildi. Proje kapsamında, eski çöp döküm alanının denizle olan bağlantısının kesilmesi hedefleniyor.

Gelişmeyi değerlendiren CHP'li Yavuzyılmaz, planlanan adımı olumlu ancak temkinli karşıladıklarını ifade etti. Daha önce de benzer projelerden söz edildiğini ancak uygulamaya geçilmediğini hatırlatan Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"Bu gelişmeyi önemsiyoruz ancak temkinliyiz. Çünkü bugüne kadar verilen yanıtlarda benzer projelerden bahsedilmişti fakat hiçbiri hayata geçmedi. Kozlu sahilinde evsel ve tıbbi atıkların oluşturduğu çöp yığınının çevreye ve halk sağlığına ciddi zararlar veriyor. İlgili bakanlıklara çok sayıda soru ve araştırma önergesi sunduk. Sağlık Bakanlığı'ndan bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadık. İstinat duvarının yapılması, çöp dağından denize karışan evsel ve tıbbi atıkların sahillere yayılmasının önlenmesi açısından önemli bir ilk adım. Ancak uzmanlara göre, alanın tamamen temizlenmesi, atıkların bertarafı ve uzun vadeli izleme mekanizmalarının kurulması gerekiyor. Çevre Bakanlığı'ndan somut adımlar, Sağlık Bakanlığı'ndan ise bu halk sağlığı sorununa kayıtsız kalmaması çağrısında bulunuyoruz. Sorunun çözümüne kadar süreci takip etmeye devam eceğiz."