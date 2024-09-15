KPSS'ye Geç Kalan Adaylar Kapıda Kaldı - Son Dakika
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Yerel

KPSS'ye Geç Kalan Adaylar Kapıda Kaldı

Eskişehir'de KPSS sınavına geç kalan adaylar, 2 dakikayla içeri giremedikleri için tepkili.

15.09.2024 19:25
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KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı

Geç kalan adaylar koşmalarına rağmen sınava yetişemedi

Sınava kaçıran aday "Biz 2 dakika sonra geldik" diyerek içeriye alınmamasına tepki gösterdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, "Biz 2 dakika sonra geldik" diyerek görevlilere tepki gösterdi.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Yaklaşık 1 milyon 864 bin 867 adayın başvuru yaptığı KPSS çerçevesinde, adaylarla birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar koşarak son anlarda yetişirken, birçok kişi tüm çabalarına rağmen geç kaldı. Görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alınmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi. Girişlerin sona ermesinin ardından ailelerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavı çerçevesinde adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor. Toplam 130 dakika cevaplama süresinin verildiği sınav sonuçları ilerleyen tarihlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3-sayfa, Eğitim, Yerel, KPSS, Son Dakika

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